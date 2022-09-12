МИД Азербайджана обратился к Армении

«В сложившейся ситуации продолжение Арменией провокационных действий и обстрел азербайджанских позиций из артиллерийских установок показывает, что эта страна заинтересована в обострении ситуации в регионе». Об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

«Призываем Армению воздержаться от разрушительной деятельности, соблюдать режим гуманитарного прекращения огня. Мир в регионе может быть обеспечен лишь на основании строгого соблюдения международного права», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.