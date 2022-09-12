Оппозиция спросила у Пашиняна: Где же твое хваленое оружие?

Никол Пашинян говорит, что не может купить оружие, хотя до этого хвастался, что за четыре года купил для Армении больше оружия, чем было приобретено за предыдущие 30 лет. Где же это оружие? Или что же он такого сделал, что ему не разрешают покупать оружие? Как сообщают армянские СМИ, об этом во время обсуждения 14 сентября заявила оппозиционный депутат парламента Армении Анна Мкртчян.

Мкртчян обвинила Пашиняна в предательстве и заявила, что в Армении есть много людей, которые «знают, как обеспечивать безопасность».