Путин и Эрдоган готовятся обсудить боевые действия между Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят эскалацию на армяно-азербайджанской границе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Встреча Эрдогана и Путина в Узбекистане должна состояться в пятницу.

"Этот вопрос будет обсуждаться с Путиным, потому что роль РФ и Турции в деле прекращения этой войны очевидна", - рассказал чиновник на условиях анонимности.

Он добавил, что Турция уже начала работать над решением проблемы.

"Это должно прекратиться, прежде чем масштабы войны разрастутся", - сказал чиновник.