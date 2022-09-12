Азербайджан опроверг обстрел российской техники в Гегаргунике

Информация, распространяемая армянской стороной о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике российских Вооруженных сил, расположенных в Гегаркуникской области, является абсолютно ложной. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Распространяя подобную информацию, армянская сторона преследует цель привлечь международное внимание к широкомасштабным провокациям, совершенным на азербайджано-армянской государственной границе, и использовать в своих грязных целях ОДКБ.

Еще раз подчеркиваем, что азербайджанская армия принимает ответные меры только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций.