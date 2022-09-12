Папа Римский призвал молиться за мир между Азербайджаном и Арменией
«Я с беспокойством узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в Кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздорами. Пусть мир научится созидать мир». Об этом сказал Папа Римский Франциск во время мессы в столице Казахстана Нур-Султане.
Папа Римский Франциск призвал верующих молиться о мирном урегулировании азербайджано-армянского конфликта.
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