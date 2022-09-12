Почему началась война? Чего хотят Азербайджан и Армения? ответы на главные вопросы
Что происходит в данное время в районе активных боевых действий на границе Азербайджана и Армении? Как из армянских, так и азербайджанских источников массовой информации выливается целый поток противоречивой, но шокирующей информации. Нам удалось в некоторой степени прояснить в правительственных источниках ситуацию, и мы попытаемся раскрыть реальную картину происходящего на фронте.
- Если Азербайджан занял наиболее стратегические высоты в направлении Западного Зангезура на армяно-азербайджанской границе и уничтожил военную инфраструктуру армянской армии в районе Кельбаджара и Лачина, то каким образом Армения продолжает обстреливать позиции азербайджанских войск?
Судя по информации, Армения подвергает обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок (тяжелой артиллерии) с максимальной дальностью стрельбы. Вся приграничная полоса, а также стратегические высоты продолжают находиться под стратегическим и оперативным контролем Азербайджана.
Вооруженные силы Азербайджана все еще подавляют огневые позиции армянской армии с целью принуждения противника к достигнутому ранее перемирию.
- Почему Армения продолжает обстрелы? Какую цель преследует армянское правительство?
Во время активных боевых действий, особенно в ночь с 12 на 13 сентября, армянские вооруженные силы понесли тяжелые потери. Армянские власти скрывают истинное число погибших и раненых. Вооруженные силы противника полностью деморализованы, что исключает проведение войсковых операций с вовлечением моторизованной пехоты. Как и в период Второй Карабахской войны ахиллесовой пятой армянской армии является отсутствие единоначалия и единого командования.
Важное примечание: как и в предыдущие годы чувствуется отсутствие координации между политической и военной ветвями власти. Множество несогласованных решений, неопределенности и разночтений, что и обуславливает несостоятельность и неполноценность принятых ранее решений со стороны армянского политического руководства. Часто меняются подходы и ожидания. В силу раскола армянских правящих элит Азербайджану не удается достигнуть с правительством Армении прочного перемирия.
- Армянские СМИ сообщают об обстрелах и разрушениях гражданской инфраструктуры на территории Армении. Обстреливает ли Азербайджан населенные пункты?
Армянская пропагандистская машина прибегает ко лжи и фальсификациям. Азербайджан не подвергает армянские населенные пункты обстрелам и наносит ответные точечные удары по огневым позициям. Если бы в распоряжении армянской пропаганды оказался хотя бы один факт нанесения удара по гражданским объектам, то армянские СМИ не преминули возможностью обнародовать и распиарить эти «доказательства».
Красноречивый факт – в условиях жесткой военной конфронтации с армянскими вооруженными силами армянская община Карабаха демонстрирует рациональный подход, самоотчуждаясь и не вовлекаясь в активные боевые действия. Что свидетельствует о главном – причина нынешнего кризиса в агрессивной политике официального Еревана. Азербайджанская сторона выражает категорическую позицию – информация о потерях и разрушениях среди мирного армянского населения является дезинформацией и проявлением информационной войны, развязанной противником.
- Какую цель преследует в настоящее время правительство Азербайджана?
Азербайджанское правительство неоднократно и ясно дало понять, что нет альтернативы неукоснительному исполнению требований трехстороннего соглашения. В первую очередь, речь идет об открытии Зангезурского коридора в Нахчыван, деоккупации азербайджанских анклавов на территории Армении, разоружении сепаратистской армии, делимитации границы. Что касается карабахского вопроса, то Азербайджан считает разрешение проблем с армянской общиной исключительно своим внутренним делом. И отвергает попытки правительства Пашиняна привязки будущей судьбы армянской общины к переговорам между двумя государствами.
Азербайджан не допустит милитаризации приграничного с Азербайджаном региона. И выступает за скорейшее заключение мирного договора, способствуя дальнейшему процветанию экономики и социальной жизни.