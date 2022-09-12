Что происходит в данное время в районе активных боевых действий на границе Азербайджана и Армении? Как из армянских, так и азербайджанских источников массовой информации выливается целый поток противоречивой, но шокирующей информации. Нам удалось в некоторой степени прояснить в правительственных источниках ситуацию, и мы попытаемся раскрыть реальную картину происходящего на фронте.

- Если Азербайджан занял наиболее стратегические высоты в направлении Западного Зангезура на армяно-азербайджанской границе и уничтожил военную инфраструктуру армянской армии в районе Кельбаджара и Лачина, то каким образом Армения продолжает обстреливать позиции азербайджанских войск?

Судя по информации, Армения подвергает обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок (тяжелой артиллерии) с максимальной дальностью стрельбы. Вся приграничная полоса, а также стратегические высоты продолжают находиться под стратегическим и оперативным контролем Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана все еще подавляют огневые позиции армянской армии с целью принуждения противника к достигнутому ранее перемирию.

- Почему Армения продолжает обстрелы? Какую цель преследует армянское правительство?

Во время активных боевых действий, особенно в ночь с 12 на 13 сентября, армянские вооруженные силы понесли тяжелые потери. Армянские власти скрывают истинное число погибших и раненых. Вооруженные силы противника полностью деморализованы, что исключает проведение войсковых операций с вовлечением моторизованной пехоты. Как и в период Второй Карабахской войны ахиллесовой пятой армянской армии является отсутствие единоначалия и единого командования.

Важное примечание: как и в предыдущие годы чувствуется отсутствие координации между политической и военной ветвями власти. Множество несогласованных решений, неопределенности и разночтений, что и обуславливает несостоятельность и неполноценность принятых ранее решений со стороны армянского политического руководства. Часто меняются подходы и ожидания. В силу раскола армянских правящих элит Азербайджану не удается достигнуть с правительством Армении прочного перемирия.