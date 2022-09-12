Мирзоян о миссии ОДКБ в Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления в парламенте страны заявил, что наблюдательная миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибудет в Армению 15 сентября.

«Мы рассчитываем на то, что миссия прибудет уже завтра. Наша заявка была должным образом обсуждена в Совете ОДКБ, было принято решение об отправке наблюдательной миссии, и мы надеемся, что миссия прибудет завтра, 15 сентября», - сказал Мирзоян.