Глава Совбеза Турции позвонил Рамилю Усубову
Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфулла Гаджимуфтуоглу позвонил секретарю Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилю Усубову. Об этом сообщила служба секретаря Совета безопасности Азербайджана.
Сообщается, что он выразил поддержку и солидарность нашему народу в связи с провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, а также выразил соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих.
Рамиль Усубов поблагодарил генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции за соболезнования и братскую поддержку.