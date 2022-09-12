Пашинян недоволен ОДКБ

Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье, предусматривающей восстановление территориальной целостности Армении и «обеспечение вывода азербайджанских ВС с территории страны». Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«Вчера состоялось заседание ОДКБ - это удовлетворительный факт. Считаю, что состоялось открытое, честное обсуждение. С точки зрения оценки ситуации, были приняты минимально необходимые решения», - добавил он.