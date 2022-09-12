Главный тренер «Нанта»: «В связи с последними военными событиями «Карабах» будет играть против нас с особым рвением»

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера французского «Нанта» Антуана Комбуаре и полузащитника Людовика Бляса, посвященная завтрашней игре с « Карабах ом» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы. Напомним, встреча начнется в 20:45.

«Не боимся ли мы заполненных 30-тысячных трибун в Азербайджане?, – отвечает на заданный французскими журналистами вопрос Комбуаре. - Я никогда не видел, чтобы болельщики выигрывали матч. На поле будут футболисты. Знаем, что «Карабах» - знаменитая команда. И завтра в связи с последними военными событиями она будет играть с особым рвением. Но мы сделаем все, чтобы показать хорошую игру.

Мы смотрели предыдущие игры «Карабаха». Знаем, какой большой опыт у этой команды. Футболисты очень легко переходят в атаку, хорошо играют в нападении. Неслучайно «Карабах» забил столько голов в этом еврокубковом сезоне. Готовимся к тому, чтобы отбить атаки и создать свои.

Понимаем, что завтра у «Карабаха» будет огромная мотивация по известным причинам. Но мы приехали сюда играть в футбол и ни о чем другом не думаем.

Для нас нет разницы между играми чемпионата Франции и еврокубками. Когда выигрываешь в чемпионате, то потом и в Европе играть легче».

Людовик Бляс сказал следующее:

«Долгая дорога в Баку не стала для нас проблемой. Приехали пораньше, чтобы адаптироваться. Все футболисты готовы.

Переход от чемпионата к еврокубкам несложный для нас. Да, после игры с «Олимпиакосом» были некоторые сложности, но мы готовы.

Когда мы играем дома, мы спокойнее. Болельщики нам помогают. В гостях сложнее. Думаю, что все в наших головах.

То, что мы играем часто, не должно быть для нас оправданием возможных неудач. Мы – профессиональные футболисты, и это наша работа.

Дискомфорт в связи с последними событиями между Азербайджаном и Арменией? Мы – футболисты и приехали сюда играть в футбол. Ничего более.

После последней игры с «Олимпиакосом» должны показать, что мы победили неслучайно».