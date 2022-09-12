Генпрокуратура арестовала еще одного журналиста-рэкетира

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело оперативно-розыскные мероприятия на основании обращения, поступившего о должностном лице, присвоившем деньги гражданина под предлогом удаления из интернет-ресурсов фотографий о личной жизни.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, оперативно-розыскными мероприятиями были установлены основательные подозрения в том, что учредитель ООО “Patrul.az” и одноименного новостного портала Самандар Нифталиев, заранее войдя в сговор со своим знакомым Хамзой Гусейнли, дали лживые обещания о том, что со страниц СМИ и соцсетей будут удалены видеокадры о личной жизни гражданина, чтобы они не распространялись среди широкой массы пользователей, и этим путем присвоили 2800 манатов.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, Самандару Нифталиеву и Хамзе Гусейнли было предъявлено обвинение по ст. 178.2.1 и решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.