В Азербайджане временно запретили TikTok

«Работа социальной сети TikTok на территории страны временно приостановлена». Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана.

В заявлении отмечается, что 12-13 сентября Вооруженные силы Азербайджана предприняли достойные ответные меры против широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе.

«В настоящее время на ресурсе социальной сети TikTok публикуется информация, которая омрачает успехи нашей армии, содержит военные секреты, преследует цель формирования в обществе неправильного мнения. В связи с этим было принято решение временно ограничить работу социальной сети TikTok на территории Азербайджана, для чего было подано ходатайство в соответствующие органы», - заявили в СГБ.

Служба государственной безопасности призывает граждан не верить распространяемым в социальных сетях публикациям, которые рассчитаны на сеяние паники среди общественности, и ссылаться только на официальные данные государственных органов.