Минтруда обещает семьям шехидов особое внимание

Семьи азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабных военных провокаций вооруженных сил Армении, всегда будут окружены вниманием и заботой государства. Им будут оказаны все меры социальной поддержки. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве добавили, что, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, будут обеспечены все меры социальной поддержки, связанные с семьями шехидов.

«Представители Минтруда посетили семьи военнослужащих-шехидов. Уже начата соответствующая работа по обеспечению их мерами социальной защиты, местные структурные подразделения проинструктированы об оказании семьям необходимой документационной поддержки.