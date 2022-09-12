Минтруда обещает семьям шехидов особое внимание
Семьи азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабных военных провокаций вооруженных сил Армении, всегда будут окружены вниманием и заботой государства. Им будут оказаны все меры социальной поддержки. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве добавили, что, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, будут обеспечены все меры социальной поддержки, связанные с семьями шехидов.
«Представители Минтруда посетили семьи военнослужащих-шехидов. Уже начата соответствующая работа по обеспечению их мерами социальной защиты, местные структурные подразделения проинструктированы об оказании семьям необходимой документационной поддержки.
Эти семьи будут обеспечены страховыми выплатами, ежемесячными социальными выплатами (ежемесячная президентская стипендия, пенсия, пособие). В то же время на основании законодательства семьи шехидов обеспечат квартирами и частными домами, будут привлечены к программам занятости. Им также будет предоставлен ряд других привилегий и льгот.
Во время встреч с членами семей шехидов их информируют о правах и льготах на социальную защиту и социальное обеспечение», - отметили в министерстве.
В ведомстве добавили, что в предстоящий период семьи будут регулярно посещаться, учитываться их социально-бытовые условия.