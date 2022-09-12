Минобороны Азербайджана о ситуации на границе с Арменией прямая трансляция
«ВС Армении понесли потери в живой силе и технике и были отброшены назад». Об этом на брифинге заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
Он отметил, что Армения не сделала выводов из проводимой Азербайджаном операции «Возмездие» и особенно из второй Карабахской войны.
Представитель Минобороны с сожалением отметил, что Вооруженные силы Азербайджана также понесли потери.
«К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация», - сказал Анар Эйвазов.
По его словам, в настоящее время ситуация на азербайджано-армянской границе остается напряженной.
«Оперативные условия находятся под контролем наших подразделений», - добавил представитель Минобороны, призвав общественность не верить дезинформации, распространяемой в армянских СМИ.