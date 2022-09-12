«ВС Армении понесли потери в живой силе и технике и были отброшены назад». Об этом на брифинге заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что Армения не сделала выводов из проводимой Азербайджаном операции «Возмездие» и особенно из второй Карабахской войны.

Представитель Минобороны с сожалением отметил, что Вооруженные силы Азербайджана также понесли потери.

«К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация», - сказал Анар Эйвазов.