Минобороны Азербайджана об огневых позициях в населенных пунктах Армении

Военное руководство Армении, паникующее из-за провала провокации вооруженных сил этой страны, приказало своим подразделениям, расположенным вдоль азербайджано-армянской государственной границы, сконцентрировать оружие и боевую технику вблизи зданий и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах и в глубине территории Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Обстреливая позиции азербайджанской армии с этих пунктов, Армения пытается превратить эти огневые точки в легитимные военные цели и намеренно расширить зону охвата военных действий.

"Еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии не намерены обстреливать гражданские объекты и с высокой точностью наносят удары по огневым точкам противника", - отмечается в информации.