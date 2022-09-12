Кадыров: «Я бы объявил военное положение и применил любое вооружение»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе «спецоперации» никуда не отступали. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, подобные сообщения - вбросы и провокации.

«Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», - сказал Р.Кадыров.