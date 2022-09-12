Кадыров: «Я бы объявил военное положение и применил любое вооружение»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска в ходе «спецоперации» никуда не отступали. Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, подобные сообщения - вбросы и провокации.
«Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», - сказал Р.Кадыров.
Он также добавил, что российские военные не могут без разбора стрелять по всем подряд, в том числе мирным гражданам, лишь ради того, «чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд».
«Россия в этой специальной операции пытается минимизировать человеческие жертвы. Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО», - заключил Кадыров.