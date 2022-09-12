Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде из-за сложившейся ситуации. Такое сообщение распространила пресс-служба армянского кабмина.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, по информации узбекского председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подтвердили намерение приехать на саммит организации в Самарканде. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

Хакимов, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что "по информации узбекского председательства, пока подтверждали намерение приехать в Самарканд".