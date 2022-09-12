Пашинян: «Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана». Но...

"Мы и сегодня готовы признать территориальную целостность Азербайджана. Но мы должны понять, в каких границах хочет признать территориальную целостность Армении Азербайджан? Если Азербайджан называет захваченные территории своими и требует признать свою территориальную целостность в этих границах, значит, мы не признаем территориальную целостность Азербайджана, потому что это наши территории. Если они уйдут из наших суверенных территорий, то мы готовы признать территориальную целостность Азербайджана, если нет - нет", - сказал он, выступая в парламенте на правительственном часе.

«Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана », - с таким сенсационным заявлением выступил на заседании парламента Армении премьер-министр Никол Пашинян. Правда, глава армянского правительства допустил оговорку: но признает в том случае, если Азербайджан оставит ее суверенные земли.

Пашинян также подчеркнул, что правительство Армении готово подписать мирный договор с Азербайджаном: «Мы готовы подписать бумагу, из-за которой многих из нас будут ругать, назовут предателями, народ может принять решение изгнать нас из власти, но в результате чего Армения получит сохранение мира. Меня не интересует, что будет со мной, меня интересует, что будет потом с Республикой Армения».

Премьер-министр не согласился с утверждением о том, что граница Армении и Азербайджана не определена. «Это неверно», - сказал Пашинян. По его словам, границы, которые разделяли Армянскую и Азербайджанскую ССР, были зафиксированы по Алматинской декларации о целях и принципах СНГ, подписанной в 1991 году.

«Политические карты должны иметь правовые основы, иначе это не карта, а живопись», - добавил Пашинян.

Он также внес ясность в вопрос о причинах отказа введения военного положения в стране: «Военная обстановка в Армении, включая вопрос о введении военного положения, обсуждаются по несколько раз в день. Проект о введении военного положения с полуночи вчерашнего дня находится у меня на столе. Мы в формате Совета безопасности и других форматах обсуждаем необходимость этой меры… Это серьезное решение, которое запускает ряд механизмов, и не только военных».