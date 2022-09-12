Арарат Мирзоян анонсировал встречу с Джейхуном Байрамовым

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян - проведут встречу в конце сентября для обсуждения мирного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте.

По словам Мирзояна, договоренность о встрече была достигнута во время трехсторонней встречи в Брюсселе 31 августа президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.