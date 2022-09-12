Эрдоган погрозил пальцем Пашиняну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Армении свернуть с ошибочного пути эскалации и нацелиться на мир на Южном Кавказе.

Anadolu сообщает, что, выступая в среду в Анкаре, турецкий лидер выразил надежду, что Армения будет тратить свое время и энергию на укрепление мира в регионе.

По словам Эрдогана, Ереван не выполняет условий подписанных соглашений, демонстрируя агрессивную позицию. Последствия подобного курса для армянской стороны неизбежны, указал президент Турции.

«Армения не выполняет договоренностей. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути! На фоне последний событий на Южном Кавказе вновь заявляю всему миру: Турция поддерживала и продолжит поддерживать братьев в Азербайджане!», - подчеркнул турецкий лидер.