Тигран Абрамян: Азербайджан решил свою задачу-минимум

«Азербайджан уже решил свою задачу-минимум, заняв новые выгодные позиции». Так сказал армянский депутат-оппозиционер Тигран Абрамян.

По словам Абрамяна, из сообщений властей Армении "становится очевидным, что требования Азербайджана более всеобъемлющие, более амбициозные, и в этом направлении ведется как дипломатическая, так и военная активная работа".

Оппозиционер утверждает, что главная проблема Армении в "существовании такой власти, которая за 4 года своего пребывания у власти лишила Армению возможности жизнеспособности и сопротивления".