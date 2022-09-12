19:33

Компания Fire Land Production, после Отечественной войны посвятившая шехидам и их наследию серию проектов, собрала патриотов в рамках очередной акции, приуроченной ко второй годовщине начала Отечественной войны. Организаторы, до сих пор привлекшие более 1700 членов семей шехидов к проектам «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой», всегда получали большую поддержку со стороны Фонда Гейдара Алиева.

Одно из последних мероприятий состоялось перед Центром Гейдара Алиева, где более 400 родственников шехидов встретили аплодисментами и почтением. В частности, сотрудники МВД всякий раз, когда видели представителей семей шехидов, отдавали им честь, обеспечивали их безопасность во время акции. Родственники шехидов, особенно их дети, были тронуты оказанным им таким вниманием. Задача проекта «Мой сын – герой» - вспомнить всех погибших за Карабах за последние 30 лет, уделить им должное внимание. Одна из главных целей – привлечь внимание к тому, что шехиды – это герои, которые останутся в истории Азербайджана навсегда, а не на какой-то определенный период времени. На мероприятии собрались матери шехидов Отечественной войны, приехавшие в Баку со всех регионов. 13 сентября 2022 года в 10:45 матери шехидов Отечественной войны, пришедшие на Аллею шехидов, почтили память погибших в Первую карабахскую войну. Они помолились за души погибших, пожелали силы азербайджанской армии, мира Азербайджану.

Затем матери шехидов на автобусах отправились в ресторан «Manqal Steak House», где был накрыт поминальный стол в честь шехидов. Матери шехидов приготовили халву. Телеведущая Наиля Исламзаде, принявшая участие в мероприятии, выразила признательность матерям шехидов, сказав, что утешением для азербайджанского народа является то, что кровь наших шехидов не осталась на земле, и что территории Карабаха возвращены Азербайджану. Среди участников мероприятия была и заслуженная артистка, певица Эльнара Абдуллаева, которая сказала, что разделяет и боль, и гордость матерей шехидов. Народная артистка Мелекханум Эюбова пожелала терпения матерям и выразила уверенность, что наши военнослужащие на границе достойно ответят на вражеские провокации. После матери шехидов и гости помолились в мечети Бибиэйбат. Была почтена память погибших военных при предотвращении провокации на границе с Арменией.