Британский военный эксперт дал прогноз по войне в Украине

Маршал авиации Королевских ВВС в отставке, бывший гендиректор Академии обороны Великобритании Эдвард Стрингер заявил, что, хотя ранее он думал, что война в Украине обязательно продолжится и в следующем году, сейчас поменял свое мнение. Об этом британский военный сказал в интервью телеканалу Sky.

Причина, по его словам, в нынешней ситуации на фронте, которая не сулит российским военным ничего хорошего. "Я всегда думал, что это продлится в следующем году. Теперь я думаю, что это возможно. Никто не хочет утверждать, что все закончится к Рождеству, но сейчас это возможно, может случиться крах российской армии",- цитирует военного BBC.

Стрингер оценил вероятность такого развития событий в 30-40%. "Я не вижу, чтобы русские смогли восстановить свои силы, чтобы вновь захватить инициативу и опять перейти в наступление", - считает Стрингер.

"Сейчас мы наблюдаем, как все это будет развиваться на местах, и есть надежда, что Зеленский окажется в положении, когда он сможет начать переговоры на выгодных условиях", - заявил военный.

По словам Стрингера, возможно, Зеленскому даже удастся вернуть Украине все захваченные Россией территории.