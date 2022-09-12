Как сообщалось ранее, 13 сентября 2022 года по инициативе Армении, председательствующей в ОДКБ, в режиме видеоконференции была проведена внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с повесткой дня «Об обострении ситуации в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и оказании содействия в урегулировании ситуации».

Никол Пашинян проинформировал глав государств о ситуации, сложившейся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где, начиная с полуночи 13 сентября 2022 года, произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА.

Как стало известно haqqin.az из источников в Секретариате ОДКБ, отвечая на вопросы своих коллег, Никол Пашинян выступил с рядом сенсационных признаний.

На вопрос одного из глав государств, озвучившего позицию Азербайджана о недопустимости минирования всей армяно-азербайджанской границы со стороны Армении, а также создания военной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, Пашинян заявил, что Армения предприняла осуществление этих мер с целью усиления защиты своих рубежей. Таким образом, Пашинян впервые подтвердил прежде оспариваемые правительством Армении факты незаконного минирования неделемитированной границы и строительства крупных военных баз вблизи недавно освобожденных районов Карабаха.

К тому же, посвящая глав государств в детали недавних боевых действий, армянский премьер-министр назвал истинное число погибших в боях с подразделениями азербайджанской армии. Пашинян уточнил, что на 13 сентября погибло свыше 150 армянских военнослужащих. Хотя ранее во время выступления в армянском парламенте заявлял о 49 погибших.

Редакция haqqin.az располагает полной стенограммой речи Никола Пашиняна, однако, исходя из этических соображений и учитывая высокий уровень союзнических отношений Азербайджана с другими государствами-членами ОДКБ, не раскрывает другие сенсационные признания армянского премьер-министра, которые могут повергнуть в шок армянскую общественность.