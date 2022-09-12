Али Асадов встретился с вице-президентом Азиатского банка развития
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом, который находится с визитом в Азербайджане.
В Кабмине Азербайджана сообщили, что в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и АБР.
Были обсуждены состояние реализации совместных проектов, основные приоритеты Стратегии партнерства АБР по Азербайджану, охватывающей 2024-2028 годы, будущие направления сотрудничества.