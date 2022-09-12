Армения нарушает положения трехсторонних заявлений и договоренности лидеров Азербайджана и Армении, достигнутые при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

«Министр отметил, что провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений лидеров и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении, достигнутых при посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, и наносят ущерб посредническим усилиям», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили напряженность в регионе и необходимые для нормализации ситуации шаги.

Согласно заявлению МИД, Байрамов довел до сведения Клаара, что в последние дни Арменией были совершены провокации в приграничных районах, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие. Подчеркнуто, что в рамках ответных мер Вооруженных сил Азербайджана целью являются лишь военные объекты.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что, вопреки обязательствам, армянская сторона до сих пор полностью не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана. Джейхун Байрамов обратил внимание, что подобное поведение недопустимо.

Байрамов отметил, что, несмотря на международные призывы, армянская сторона нарушает договоренность о прекращении огня и продолжает атаковать азербайджанские позиции.

В свою очередь, Клаар заявил о необходимости прекращения боестолкновений и стабилизации ситуации. Он подчеркнул важность возобновления процесса нормализации и переговоров между Баку и Ереваном с соблюдением режима прекращения огня.

Клаар добавил, что ЕС готов создать условия для двусторонних встреч сторон, говорится в сообщении МИД Азербайджана.