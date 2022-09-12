Линн Трейси из Армении переберется в Россию

В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.

По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси, и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование.

Президент США Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

Линн Трейси в 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии, в 1994 году - диплом юриста в Университете Акрона. В 1987-1990 годах проживала в Москве. С 1994-го трудится в Госдепе. Работала в Пакистане, Казахстане, Киргизии, была референтом Госдепа по Грузии, затем вновь отправилась в Казахстан. С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пешаваре (Пакистан), получив по итогам этой командировки от имени тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон награду «За проявленный героизм». Она присуждается «за проявленное мужество или выдающиеся заслуги в необычайно сложных или опасных обстоятельствах, связанных или не связанных с выполнением возложенных обязанностей».

В 2010–2011 годах работала заместителем посла США в Туркменистане, в 2012-2014 годах - зампомощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро Госдепартамента по делам Южной и Центральной Азии, в 2014-2017 годах - замглавы дипмиссии США в Москве Джона Теффта.

В 2017-2019 годах являлась старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии американского Госдепа. С февраля 2019 года назначена послом США в Армении.