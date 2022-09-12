Армия Украины освободила почти 400 населенных пунктов Харьковской области

С 6 сентября в Харьковской области украинскими Вооруженными силами освобождено примерно 8 500 кв. км территории, 388 населенных пунктов и 150 тыс. человек, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Об освобожденных территориях на Харьковщине - цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике. Кроме того, освободившиеся территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать", - цитируют Маляр украинские СМИ.

Ранее украинские власти заявляли, что ВСУ в ходе своего контрнаступления вернули под контроль около 6 000 кв. км территории Украины.