Арестован руководитель интернет-канала Səda TV

Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного дела в Следственном управлении Генпрокуратуры в отношении обвиняемых руководителя интернет-телеканала «Хурал ТВ», журналиста Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова были выявлены незаконные действия Эльнура Шукюрова, фактического руководителя и замдиректора ООО Səda TV.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Шукюров незаконно повлиял на принятие решения о выдаче справки с использованием возможностей интернет-канала Səda TV за 50 тысяч манатов Салману Насруллаеву, оказывающему посреднические услуги при покупке и продаже недвижимости, в обмен на получение документа о приватизации 0,57 га земельного участка и 168 кв.м строения, находящихся на балансе Сураханского районного объединения жилищно-коммунального хозяйства.

На основании изложенного, 14 сентября Эльнур Шукюров был привлечен в качестве обвиняемого по статье 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица - торговля влиянием) УК Азербайджана, решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.