Армяне вышли на улицы Еревана видео
После заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что правительство Армении готово подписать мирный договор с Азербайджаном, жители Еревана проводят акцию протеста у здания парламента.
«Мы готовы подписать бумагу, из-за которой многих из нас будут ругать, назовут предателями, народ может принять решение изгнать нас из власти, но в результате чего Армения получит сохранение мира. Меня не интересует, что будет со мной, меня интересует, что будет потом с Республикой Армения», – заявил, выступая в парламенте, Никол Пашинян.
Армянские СМИ сообщают, проспект Баграмяна перекрыт, стягивается полиция.