Коллегия предупредила адвокатов

Коллегия адвокатов полностью самостоятельное учреждение, вмешательство в ее деятельность тем или иным образом не допускается, говорится в поступившем haqqin.az сообщении президиума Коллегии адвокатов.

В сообщении отмечается, что арест адвоката Эльчина Садыгова не связан с его профессиональной правозащитной деятельностью.