Коллегия предупредила адвокатов
Коллегия адвокатов полностью самостоятельное учреждение, вмешательство в ее деятельность тем или иным образом не допускается, говорится в поступившем haqqin.az сообщении президиума Коллегии адвокатов.
В сообщении отмечается, что арест адвоката Эльчина Садыгова не связан с его профессиональной правозащитной деятельностью.
«Коллегия решительно осуждает манипулирование данным вопросом политизированными лицами, которые служат интересам, не отвечающим общим интересам адвокатуры, организацию кампаний против законных интересов адвокатуры. Подобные манипуляции наносят ущерб институту независимой адвокатуры», - говорится в заявлении Коллегии адвокатов.
Коллегия адвокатов призывает юристов быть осторожными, не заявлять и не публиковать ту или иную недостоверную информацию, не создавать в обществе ложного, не соответствующего действительности представления об адвокатуре.
Президиум отмечает, что вопрос ареста адвоката Эльчина Садыгова находится в центре его внимания, и просит обращаться с вопросами непосредственно в Аппарат Президиума.