Артур Ванецян: «Все мы оказались в сложной ситуации»

«Сегодня мы все в очередной раз оказались в сложной ситуации... Сложившаяся сегодня ситуация, к сожалению, была прогнозируема». Такими словами отреагировал на обострение на азербайджано-армянской границе бывший директор Службы нацбезопасности Армении, экс-руководитель оппозиционной фракции «Честь имею» Артур Ванецян.

Ванецян вопрошает: «Могли ли мы избежать этого? Конечно! И мы многократно и очень четко указывали единственный путь остановки продолжающейся трагедии».

Бывшему главе армянских спецслужб «есть что сказать», при этом он считает, что «сегодня не время и не подходящий момент для всего этого».