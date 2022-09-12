Максим Шевченко: Россия и ОДКБ не помогут Армении

Россия и Организация Договора о коллективной безопасности не окажут военную помощь Армении, сказал телеграм-каналу URA.RU российский политолог и журналист Максим Шевченко.



По мнению Шевченко, «России невыгодно вмешиваться в этот конфликт. Турция, поддерживающая Азербайджан, является партнером России. Если Турция станет нашим врагом, то российская экономика долго не протянет».

Шевченко предполагает, что новая война между Азербайджаном и Арменией вероятна, но стороны будут сдерживаться.