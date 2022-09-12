Телефонные переговоры Байрамова и помощника госсекретаря США

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялся телефонный разговор, сообщает МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов проинформировал Карен Донфрид о сохраняющейся напряженности на азербайджано-армянской границе, выразил озабоченность азербайджанской стороны в связи со сложившейся ситуацией.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что, несмотря на достигнутое 13 сентября прекращение огня, армянская сторона продолжила атаковать азербайджанские позиции, что привело к гибели азербайджанских военнослужащих.

Глава МИД отметил, что Азербайджан лишь отвечает на атаки армянской стороны, подчеркнута важность безоговорочного соблюдения Арменией режима прекращения огня, воздержания от провокационных действий в сложившейся ситуации, решения проблемы путем переговоров.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией в политико-дипломатической плоскости.

В то же время Карен Донфрид выразила обеспокоенность ростом напряженности в регионе и сообщила, что американская сторона ожидает немедленного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня. Она подчеркнула важность обеспечения стабильности и продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.