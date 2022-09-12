В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса сообщили, что Сахиба Гафарова направила обращение к президенту и генсеку Межпарламентского союза, Европарламенту, ПА ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ, парламентским ассамблеям Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ, а также Азиатской парламентской ассамблее.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе.

В обращении председателя Милли Меджлиса говорится, что 12 сентября 2022 года Армения совершила очередную провокацию против Азербайджана. А именно: вооруженные силы Армении подвергли позиции азербайджанской армии интенсивному обстрелу вдоль азербайджано-армянской границы в направлении Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана. Азербайджанская сторона приняла ответные меры. При пресечении провокации погибли 50 азербайджанских военнослужащих.

В обращении отмечается, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные формирования из Азербайджана, продолжает минировать азербайджанские территории, размещает в регионе тяжелую технику и вооружение, обстреливает позиции Азербайджана вдоль всей границы, нарушая тем самым пункты Трехстороннего заявления и достигнутых договоренностей.

Далее подчеркивается, что на фоне усилий Азербайджана по установлению мира и стабильности в регионе Армения, прибегая к различным отговоркам, затягивает нормализацию отношений, демонстрирует деструктивную позицию на организуемых благодаря международным усилиям переговорах и, наконец, препятствует открытию региональных коммуникаций и транспортных маршрутов. Все это говорит о незаинтересованности Армении в мирном процессе и ее намерении нанести урон этому процессу. Азербайджан занят крупномасштабной работой по восстановлению своих освобожденных от оккупации земель и вкладывает в это крупные инвестиции. Уже началось возвращение на эти территории бывших вынужденных переселенцев. Армения же своими провокациями мешает этому процессу.

В обращении председателя Милли Меджлиса говорится, что, хотя Азербайджан предпринимает шаги по стабилизации ситуации и устранению напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня. Военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за совершенную провокацию, противостояние и потери.

Азербайджанская сторона призывает международное сообщество осудить шаги Армении, направленные против усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе, подчеркивается в обращении Сахибы Гафаровой.