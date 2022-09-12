Совбез ООН провел закрытое заседание по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией

Российские СМИ со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя пишут, что Москва на заседании уведомила о собственных усилиях и работе Организации Договора о коллективной безопасности по прекращению конфликта.

В Совете Безопасности ООН состоялась закрытое заседание по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией.

По словам российского дипломата, "мы рассказали об предпринятых Россией усилиях как в индивидуальном качестве, так и по линии ОДКБ, по нормализации обстановки, по достижению перемирия, об усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности".

Небензя указал, что участники закрытых консультаций СБ ООН единодушно высказались за скорейшее прекращение огня между Азербайджаном и Арменией, урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами.

"...Сейчас обсуждаются пресс-элементы (вид документа для прессы), в зале остались эксперты, которые их дорабатывают. Мы настаиваем на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 2020 и 2021 годов, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат призывы и обязательства по прекращению огня, а также целый ряд проектов, которые стороны в рамках этих соглашений должны предпринять, процесс этот уже идет, для нормализации отношений".

Небензя отметил, что РФ настаивает на включении в документ СБ ООН по Армении и Азербайджану ссылки на трехсторонние заявления президентов.