В Госдуме предложили засекретить обсуждение войны в Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил российским депутатам засекретить обсуждение военных действий в Украине, чтобы «не навредить российской армии», передают российские СМИ.

«Мы хотим открытости? Мы хотим высказать свою точку зрения? Но это войсковая операция. …В таких случаях есть правила другие, давайте из этого исходить», - предложил он, пояснив, что открытое обсуждение может «нанести вред».

«Коллеги, давайте подумаем о наших ребятах, но самое главное – о безопасности нашей страны», - призвал Володин.

