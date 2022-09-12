Зеленский обвинил Россию в попытке затопить Кривой Рог
Россия нанесла ракетные удары по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге с целью затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он считает, что атака преследовала цель «посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи», передают украинские СМИ.
Председатель Днепропетровской администрации Валентин Резниченко сообщил, что российские военные ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. В результате были серьезно повреждены гидротехнические сооружения и несколько районов города остались без воды. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по Кривому Рогу россияне ударили восемью крылатыми ракетами. Он подчеркнул, что пострадавших среди мирного населения нет.
Из-за повреждений Карачуновской дамбы и Криворожской ТЭЦ началось затопление улиц Кривого Рога. В городе стала пропадать связь, электричество, жители скупают питьевую воду.