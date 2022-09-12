В Армении призывают ударить по Азербайджану «Искандерами»

На фоне напряженности, создавшейся после широкомасштабной провокации Армении на азербайджано-армянской границе, в армянском сегменте соцсетей призвали ударить по Азербайджану, в частности, по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан ракетами «Искандер».

«Призываем МО (Минобороны – ред.) Армении выпустить ракету «Искандер» по нефтепроводу «Джейхан», если Азербайджан не угомонится, а международное сообщество не заставит Азербайджан прекратить обстрелы суверенной территории Армении!» - пишут в одном из армянских телеграм-каналов.