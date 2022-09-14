Минобороны обратилось к гражданам Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с тем, что пользователи соцсетей публикуют недостоверную информацию о якобы большом числе раненых азербайджанских военнослужащих и о том, что им якобы нужна кровь.

Минобороны информирует, что в азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови. В случае необходимости потребность армии в крови и компонентах крови будет полностью удовлетворена отделением банка крови Главного клинического госпиталя Минобороны, отметили в ведомстве.

Военное ведомство призывает граждан не поддаваться на подобного рода сообщения, не делиться официально не подтвержденной информацией.