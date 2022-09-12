Азербайджан и Армения достигли перемирия обновлено
Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября», - отметил Григорян.
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Стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Армении.
"С 20:00 по местному времени огонь практически прекратился по всем направлениям, значительных происшествий не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В армянском оборонном ведомстве также подчеркнули, что информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, "является абсолютной ложью".