УЕФА отказал «Карабаху»: минуты молчания в память о шехидах не будет
Европейский футбольный союз (УЕФА) отрицательно ответил на обращение футбольного клуба «Карабах» о минуте молчания в память о шехидах перед матчем 2-го тура Лиги Европы с французским «Нантом».
В УЕФА отметили, что данный вопрос не связан с футболом, а потому не могут дать согласия на минуту молчания.
Матч «Карабах» - «Нант» состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.
В ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. При ее предотвращении погибли 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.