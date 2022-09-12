УЕФА отказал «Карабаху»: минуты молчания в память о шехидах не будет

Европейский футбольный союз (УЕФА) отрицательно ответил на обращение футбольного клуба « Карабах » о минуте молчания в память о шехидах перед матчем 2-го тура Лиги Европы с французским «Нантом».

В УЕФА отметили, что данный вопрос не связан с футболом, а потому не могут дать согласия на минуту молчания.

Матч «Карабах» - «Нант» состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

В ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. При ее предотвращении погибли 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.