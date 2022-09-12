Канцлер Германии: Путин не изменил своей позиции по Украине

Президент России Владимир Путин, «к сожалению, еще, по-видимому, не понял, что решение о вторжении в Украину было ошибкой», – заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя свой телефонный разговор с Путиным, состоявшийся накануне, передает Reuters.

По словам германского канцлера, никакие дальнейшие шаги России, связанные с наступлением на территорию Украины, не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах. Шольц обратил внимание Путина на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС и призвал российскую сторону обращаться с украинскими пленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Шольц заметил, что «нет и никаких признаков появления новых взглядов» в Кремле. Вместе с тем он уверен в необходимости продолжения диалога и изложения Путину своего видения ситуации. «Я твердо убежден в том, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы появился шанс на мир в этом регионе. И каждый день я понимаю, что это - единственная перспектива», - добавил Шольц.

Во вторник, в ходе 90-минутного телефонного разговора Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатический выход из войны с Украиной на основе прекращения огня и полного вывода российских войск с ее территории.