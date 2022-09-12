Айдын Керимов, автор haqqin.az 01:22

Сегодня, 15 сентября, Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев прибудут в Самарканд, чтобы принять участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Анкара и Баку уже долгие годы присматриваются к ШОС, в которой имеют статус «партнера по диалогу», для соблюдения баланса своей внешней политики. Однако, турецкие и азербайджанские представители высокого уровня никогда не посещали ни одно из заседаний ШОС. Ряд экспертов, особенно российских, объясняют решение Эрдогана прибыть в Самарканд для личного участия в саммите ШОС с необычайной простотой – дескать, это его Владимир Путин пригласил, а так бы он, конечно, не приехал.

Турецкому президенту, разумеется, есть, что обсудить с российским коллегой – хотя бы военно-политический кризис на границе Азербайджана с Арменией. Анкара уже заявила, что активные боевые действия, которые по оценке подавляющего большинства экспертов, призваны расчистить путь для пресловутого «Зангезурского коридора», станут одним из главных предметов на переговорах Путина с Эрдоганом. А в свою очередь армянский премьер-министр Никол Пашинян, столкнувшись с неожиданным всплеском активных боевых действий, которые переросли во внутриполитический кризис, в последний момент отказался от участия на саммите. Судьба самого Пашиняна повисла на волоске. Однако все же причины участия Эрдогана, как и Алиева в саммите Шанхайской организации сотрудничества гораздо глубже, а с Путиным они всегда могут и по телефону поговорить. Эрдоган – это один из немногих мировых лидеров, кто глубоко чувствует актуальную международную повестку. И если он решил на каком-то мероприятии побывать – значит, он почувствовал перспективу и возможную стратегическую выгоду. И решил оценить ее лично. Еще в 2013 году, будучи премьер-министром, Эрдоган заявил: «Если мы попадем в ШОС, мы попрощаемся с Европейским союзом. Но «Шанхайская пятерка» (как тогда называлась ШОС – И.Н) лучше – она гораздо мощнее». И в том же году Анкара получила партнера по диалогу в этой организации. Потом – были смутные времена как для Турции, так и для ШОС. В 2016 Эрдоган вновь заявил, что «Турция должна в первую очередь чувствовать себя спокойно в отношении ЕС и не зацикливаться на вступлении в него. Кто-то может критиковать меня, но я выражаю свое мнение. Например, я сказал: «Почему бы Турции не быть в «Шанхайской пятерке»?»