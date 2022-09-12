Шесть процентов Харьковской области пока остаются под контролем россиян

Под контролем российских сил остаются еще около шести процентов Харьковской области Украины, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на совещании у президента Владимира Зеленского.

Синегубов указал, что полностью освобождены 16 общин, частично – еще семь.

До контрнаступления ВСУ российские войска контролировали 32 процента Харьковской области.