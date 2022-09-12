Шольц призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Азербайджан и Армению решить спорные вопросы путем переговоров и избегать дальнейших обострений, передает Anadolu.

Согласно сообщению, Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили сказал: «Боевые столкновения ничего не решают. Эти стычки приводят к жертвам. Проблема должна быть решена мирным путем».

Премьер-министр Грузии Гарибашвили в свою очередь заявил, что в Тбилиси обеспокоены обострением ситуации между Азербайджаном и Арменией. Гарибашвили подчеркнул, что произошедшее на границе двух стран неприемлемо и они с тревогой следят за развитием событий.