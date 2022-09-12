Цифры не радуют: в России подсчитали прямые потери от санкций
Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину, сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ Минфина РФ.
По данным агентства, этот доклад подготовили для совещания высокопоставленных российских чиновников, прошедшего 29 августа. Содержание документа подтвердили источники, осведомленные о совещании.
Министерство, согласно документу, включило в прямые потери: снижение капитализации фондового рынка на 40%; снижение банковского капитала на 10%; 300 миллиардов долларов замороженных валютных резервов Центробанка; 4,6 триллиона рублей замороженных евробондов; 563 миллиарда рублей замороженных розничных активов.
В докладе не приводится общая оценка ущерба от санкций.
В Минфине РФ отказались от комментариев.