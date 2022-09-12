Заключенным в колонии запретили смотреть на Навального

Заключенным исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где находится росийский оппозиционер Алексей Навальный, запретили смотреть на политика, пишут российские СМИ.

По словам родственников заключенных, когда ведут Навального, раздается три звонка – сигнал для заключенных, по которому они должны или отвернуться, или отойти от окон, если политик в этот момент находится на улице.

Также родственники заключенных ИК-6 рассказали, что содержащихся в этой колонии, как и во многих других исправительных учреждениях, отправляют на войну в Украину.