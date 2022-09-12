Товарищ Си пообещал поддерживать Казахстан в защите территориальной целостности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китая Си Цзиньпин, прибывший в среду в Казахстан с государственным визитом, обсудили сотрудничество двух стран в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, сообщило Радио Свобода.
Президент Казахстана, слова которого приводит его пресс-служба, подчеркнул, что "вечное партнерство" (Токаев впервые употребил данный термин после своей поездки в Пекин в сентябре 2019 года) "вышло на заданную траекторию".
Си Цзиньпин, в свою очередь, вновь заверил Токаева, что правительство Китая уделяет «огромное внимание» отношениям с Казахстаном.
По словам Си Цзиньпина, «как бы ни менялась международная конъюнктура», Пекин будет «и впредь» решительно поддерживать Казахстан «в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности», категорически выступать «против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела» Казахстана.
По итогам переговоров, сообщила пресс-служба президента Казахстана, главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.
Это первая зарубежная поездка главы Китая с начала пандемии коронавируса в 2020 году.