Товарищ Си пообещал поддерживать Казахстан в защите территориальной целостности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китая Си Цзиньпин, прибывший в среду в Казахстан с государственным визитом, обсудили сотрудничество двух стран в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, сообщило Радио Свобода.

Президент Казахстана, слова которого приводит его пресс-служба, подчеркнул, что "вечное партнерство" (Токаев впервые употребил данный термин после своей поездки в Пекин в сентябре 2019 года) "вышло на заданную траекторию".