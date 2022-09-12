Зеленский попал в аварию
Автомобиль с президентом Украины Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
По его словам, президента Украины осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", - заявил Никифоров.